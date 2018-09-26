Минкульт заявил, что решение Синода УПЦ "нетолерантные" и "противоречат украинским традициям"

В Министерстве культуры Украины заявили, что решения Синода Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось 25 сентября, являются "нетолерантными" и "противоречат украинским традициям".

Об этом говорится в обнародованном на сайте министерства заявлении.

Минкульт «с удивлением и категорическим неприятием относится к отдельным постановлениям, которые были приняты во время заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви».

В Минкульте считают, что решение Синода УПЦ, касающиеся назначения Константинопольским Патриархатом своих экзархов в Украину - «категоричны, нетолерантны и такие, что противоречат украинским традициям уважительного диалога между Церквями».

Одновременно в заявлении подчеркивается, что «ни украинское законодательство, ни традиции межцерковных отношений в Украине не предусматривают права органов одной Церкви диктовать свою волю другой Церкви или ее представителям».

В Министерстве культуры сообщили, какой принцип межрелигиозных отношений будет действовать в Украине.

«В Украине всегда будет действовать европейский принцип межрелигиозных отношений, основанный на принципах религиозного плюрализма. Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права в открытом обществе диктовать свою волю другим структурам или религиозным организациям...».