Порошенко в США заявил, что Украина вышла на финишную прямую в вопросе получения Томоса

Президент Петр Порошенко на встрече с представителями украинской общины в США заявил, что Украина вышла на финишную прямую в вопросе получения Томоса.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Это высокая Божия награда за многострадальные времена, которые прошли украинцы», - отметил Президент.

Он также назвал экзархов Вселенского Патриархата «добрыми вестниками».

«И мне чрезвычайно приятно, что среди добрых вестников Вселенского Патриарха, экзархов, которые были назначены Его Всесвятейшеством, был и архиепископ Памфильский и Западной Епархии УПЦ в США Даниил», - сказал Петр Порошенко.