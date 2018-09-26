Порошенко в США заявил, что Украина вышла на финишную прямую в вопросе получения Томоса
11:31, 26 сентября 2018Государство
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Порошенко / president.gov.ua
Президент Петр Порошенко на встрече с представителями украинской общины в США заявил, что Украина вышла на финишную прямую в вопросе получения Томоса.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Это высокая Божия награда за многострадальные времена, которые прошли украинцы», - отметил Президент.
Он также назвал экзархов Вселенского Патриархата «добрыми вестниками».
«И мне чрезвычайно приятно, что среди добрых вестников Вселенского Патриарха, экзархов, которые были назначены Его Всесвятейшеством, был и архиепископ Памфильский и Западной Епархии УПЦ в США Даниил», - сказал Петр Порошенко.
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