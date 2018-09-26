Климкин сказал, что в Ватикане поддерживают возможность предоставления украинской церкви Томоса

Ватикан поддерживает решение относительно создания единой поместной церкви в Украине.

Об этом сообщает "Ракурс" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД после встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана Ричардом Галлахером, которая состоялась в Нью-Йорке.

Климкин и Галлахер говорили о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Климкин отметил, что процесс предоставления Томоса уже начался.