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Климкин сказал, что в Ватикане поддерживают возможность предоставления украинской церкви Томоса

09:57, 26 сентября 2018
Государство
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Климкин и Галлахер / mfa.gov.ua

Об этом сообщает "Ракурс" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД после встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана Ричардом Галлахером, которая состоялась в Нью-Йорке.

Климкин и Галлахер говорили о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Климкин отметил, что процесс предоставления Томоса уже начался.

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