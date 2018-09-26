Климкин сказал, что в Ватикане поддерживают возможность предоставления украинской церкви Томоса
09:57, 26 сентября 2018Государство
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Климкин и Галлахер / mfa.gov.ua
Ватикан поддерживает решение относительно создания единой поместной церкви в Украине.
Об этом сообщает "Ракурс" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД после встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана Ричардом Галлахером, которая состоялась в Нью-Йорке.
Климкин и Галлахер говорили о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Климкин отметил, что процесс предоставления Томоса уже начался.
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