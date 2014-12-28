Власти Киргизии считают уровень религиозности населения повышенным

Уровень религиозности населения на территории Киргизии характеризуется как повышенный и даже радикальный, об этом было заявлено в пятницу на заседании координационного совета по противодействию религиозному экстремизму при правительстве страны, сообщает РИА Новости.

"Результаты проведенного мониторинга показывают что, несмотря на формирование правовых и институциональных основ предупреждения экстремизма, работа в этом направлении ведется неэффективная. Руководители госорганов к решению вопросов по деятельности религиозных деструктивных течений относятся формально", — заявил вице-премьер, курирующий силовой блок, Абдырахман Маматалиев.

Он подчеркнул, что экстремизм в религиозной сфере представляет серьезную угрозу национальной безопасности и нормальному развитию общества, а местные руководители ряда регионов вовсе "не владеют объективной информацией об этнорелигиозной ситуации", в то время как "уровень религиозности населения на территории республики характеризуется как повышенный и в определенных случаях радикальный".

На заседании прозвучало, что в Киргизии растет количество детей, которые не получают квалифицированного лечения и своевременных прививок из-за религиозных убеждений родителей, часть детей также не ходят в общеобразовательные школы, предпочитая образование в соответствии с нормами шариата.

По данным госкомиссии по делам религий, на территории Киргизии действуют 2475 религиозных организаций, из них свыше 2000 организаций исламского направления. В республике с населением в 5,5 миллиона человек действуют свыше 1700 мечетей, 10 высших религиозных исламских учебных заведений, 70 медресе (мусульманские школы), 69 фондов, центров и объединений ислама, а также 11 миссий зарубежных исламских конфессий. В стране также действуют 378 религиозных объектов христианского направления.