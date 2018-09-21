Политики призывают Патриарха Варфоломея подождать с автокефалией

Народные депутаты Верховной Рады Украины направили открытое обращение к Святейшему Патриарху Варфоломею, в котором призвали «максимально взвесить предстоящий исторический шаг, чтобы избежать политических спекуляций» на тему автокефалии, и предложили не принимать поспешных решений и отложить рассмотрение этого вопроса до президентских выборов в Украине.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на оbozrevatel.ua.

В частности, письмо, за подписью Андрея Деркача, Якова Безбаха, Андрея Шипко, Василия Горбаля и Григория Смитюха, было направлено Константинопольскому Патриарху 19 сентября, а 21 сентября — опубликован на «оbozrevatel.ua».

«Предлагаем провести после окончания главного политического события в Украине 2019 года – президентских выборов — Всеправославное совещание под Вашей эгидой с участием всех сторон, в том числе и украинских епископов, служащих Вашей Церкви, которых Вы назначили экзархами», — говорится в обращении.

Как отмечается, цель этого Всеправославного совещания — выработать в согласии со всеми единственно правильный подход: «или предоставления автокефалии УПЦ, или размещения подворьев Вселенского Патриархата на территории Украины (такие уже по факту существуют здесь), или иное совместное решение, которое поможет преодолеть раскол, всех устроит и всех примирит во имя Спасения и на благо Православия».

Авторы открытого письма также считают, что поспешное принятие решения о «предоставлении автокефалии» смущает большинство православных в Украине. «Они не понимают поспешности процесса и огорчены отсутствием Вашего диалога с УПЦ, — говорится в обращении. — Вместе с тем они четко видят греко-католические “локомотивы” в центральных органах власти Украины, которые везут Томос Вашей Святости Украине, как “агитационный лист” к президентским выборам. Не хотелось бы, чтобы историческая возможность автокефалии и Ваше светлое стремление были загрязнены речами кандидатов в Президенты и использованы ими в корыстных целях».

Более того, как подчеркивают авторы: «Как так случилось, что вопросы веры и религии в нашем государстве начали решать мужи на службе у политики, а не Бога?». Ведь православные верующие поклоняются Богу, а не государственным слугам.

Также народные депутаты отметили, что понимают добрые намерения Святейшего Патриарха Варфломія — преодолеть раскол в Украине. Однако добавили, что «пути и способы преодоления раскола могут быть разными и часто именно «консерватизм является способом сохранения ценностей, в том числе духовных».

Ваше Святейшество, огонь Вашего стремления обогреть всех Православных, который Вы, как Патриарх несете всему миру, может быть превращен политиками в трагический пожар, что поглотит нашу страну. Сегодня в Ваших силах – не допустить беды. Уповаем на Ваше мудрое, взвешенное и неспешное решение, которого ждут не украинские политики, но Православные всего мира», — заключают депутаты в открытом обращении к Константинопольскому Патриарху Варфоломею.