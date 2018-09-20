Верховный Суд разрешил украинцам получать паспорта старого образца

Верховный Суд защитил право гражданина на невмешательство в личную жизнь в связи с обработкой персональных данных и снял запрет на оформление паспорта старого образца.

Судьи удовлетворили иск жительницы Житомирской области, которой ранее не разрешили по религиозным убеждениям отказаться от оформления ID-карты. Большая Палата Верховного Суда разрешила гражданам Украины получать паспорта старого образца. Об этом говорится в постановлении от 19 сентября 2018 года, опубликованном на официальном сайте ВСУ.

«Внедрение новейших технологий не должно быть безальтернативным и принудительным. Те, кто отказываются принимать эти технологии, должны иметь альтернативу – использование традиционных методов идентификации личности», – говорится в постановлении.

Решение было принято в ходе рассмотрения иска жительницы Житомирской области, которая отказалась получать электронный носитель, содержащий ее персональные данные. Украинка мотивировала свой отказ религиозными убеждениями.

В Суде рассмотрели апелляционные жалобы жительницы Житомирской области на образцовое решение Кассационного административного суда Верховного Суда, согласно которому религиозные убеждения не являются основанием для отказа от получения ID-карты.

Судьи частично удовлетворили жалобу и обязали Коростенский районный отдел Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области оформить и выдать украинке паспорт в виде книжки.