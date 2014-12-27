Львовский городской совет выделил участок под строительство памятника Андрею Шептицкому

25 декабря этого года, во время внеочередного заседания сессии Львовского городского совета поддержали утверждение проекта землеустройства и отвода земельного участка Курии Львовской архиепархии УГКЦ на площади Святого Юра во Львове. Об этом сообщает официальный сайт Львовского городского совета.

В тексте постановления говорится об отводе земельного участка ориентировочной площадью 1, 6357 га на площади Святого Юра в постоянное пользование для обслуживания собора Святого Юра, осуществления благоустройства сквера на площади Святого Юра, реконструкции площади, перенос трассы имеющейся автомобильной дороги в сторону корпусов НУ «Львовская политехника »и сооружение памятника митрополиту Андрею Шептицкому.

В свою очередь Курия Львовской архиепархии УГКЦ должна подать городскому совету в установленном порядке на утверждение проект землеустройства по отводу земельного участка.