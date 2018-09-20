Порошенко, ссылаясь на Библию, призывал не поклоняться "чужим богам"

Петр Порошенко, ссылаясь на Библию, призвал украинцев не поклоняться "чужим богам".

Об этом сегодня, 20 сентября, заявил Петр Порошенко в Верховной Раде, сообщает пресс-служба главы государства.

«Как велит Священное Писание, мы с вами точно не будем поклоняться чужим богам», - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что получение Томоса об автокефалии будет свидетельствовать о «падении Третьего Рима».

«Значение Томоса выходит за пределы Украины. Это – падение Третьего Рима», - сказал Порошенко.

Также он заявил, что в Украине решается судьба всего мирового Православия.

«Здесь, на наших просторах, решается и будущее мирового Православия», - подчеркнул Президент.