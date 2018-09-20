Порошенко заявил, что после получения Томоса переименует УПЦ МП в РПЦ

Петр Порошенко заявил, что украинской православной церковью будет называться та структура, которая получит автокефалию от Вселенского патриархата.

Нынешнюю УПЦ будут называть по-новому, сообщает LB.ua.

Об этом он сказал в Верховной Раде, выступая с ежегодным посланием к парламенту.

"Я гарантирую, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит единство с Русской Православной Церковью. И называть ее так будет. Чтобы облегчить понимание", - заявил Порошенко.

Он также призвал не угрожать тем приходам, которые захотят выйти из УПЦ после получения Томоса.

"Я гарантирую, что государство защитит - не нужно их пугать - права тех священников и верующих УПЦ Московского патриархата, которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными создавать единую поместную православную украинскую церковь", - сказал Порошенко.