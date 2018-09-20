Порошенко уверен, что после получения Томоса в Украине начнется диалог между Церквями

После получения Томоса об автокефалии в Украине начнется диалог между христианскими Церквями, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Во Львове во время презентации книги главы УГКЦ Святослава Шевчука президент заявил, что Украина уже на финишной прямой относительно получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, сообщает «Радио свобода».

Петр Порошенко, говоря о единстве Церкви Христовой в Украине, процитировал слова из завещания патриарха УГКЦ Иосифа Слепого: «Ближайшие нам по вере и крови есть наши православные братья. Нас объединяет традиция родного христианства, общие церковные и народные обычаи, совместная двухтысячелетняя культура!..».