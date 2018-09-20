Депутаты ВР не будут читать "Отче наш" перед заседанием

Снят с рассмотрения ВРУ законопроект № 6722 о чтение молитвы "Отче наш" в парламенте сразу после открытия пленарных заседаний.

Такое решение предусматривает принятый план работы Рады на осень, сообщает 112.ua.

Документ зарегистрировали в июле 2017 года.

В Главном научно-экспертном управлении обратили внимание на признаки неконституционности данного законопроекта, ведь Украина - светское государство, а чтение молитвы "Отче наш" является элементом христианского религиозного обряда. Между тем, Конституция предусматривает, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом, поэтому не может быть привилегий или ограничений по признакам религиозных убеждений.