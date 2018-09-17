Патриарх Варфоломей написал Порошенко письмо, которое передал экзархами

Петр Порошенко встретился с экзархами Вселенского патриархата в Украине – епископом Эдмонтона и Западной Епархии УПЦ в Канаде Иларионом и архиепископом Памфильским и Западной Епархии УПЦ в США Даниилом.

Епископ Эдмонтона и Западной Епархии УПЦ в Канаде Иларион зачитал письмо Вселенского Патриарха Варфоломея Президенту, сообщается на сайте главы государства.

«С особой радостью и духовным подъемом мы хотели бы проинформировать Вас, что в рамках уже начатого процесса предоставления долгожданного и глубокого желания статуса автокефалии христолюбивому украинскому народу Святой и Священный Синод на последнем заседании единогласно принял решение назначить Его Преосвященство архиепископа Памфильского и Западной Епархии УПЦ в США Даниила и Его Преосвященство епископа Илариона из Канады, которые оба служат в соответствующих странах Украинским православным верующим под каноническим покровительством и духовной опекой Константинопольской Матери-церкви, экзархами Вселенского Патриархата в Украине», - говорится в письме Патриарха Варфоломея.

«Это знаменательное историческое решение Первого престола Православия, безусловно, будет способствовать процессам предоставления автокефалии, о котором мы молимся, и над которым мы работаем день и ночь. С этой радостной вестью от Константинопольской Церкви-матери, Первого престола православия мы тепло поздравляем вас с верой в чудесный процесс, который мы вместе с вами начали для духовного процветания и независимости христолюбивой и многострадальной Украины», - отмечается в письме.