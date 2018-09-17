Экзархи Вселенского Патриархата рассказали Порошенко о миссии, с которой прибыли в Украину

Президент Петр Порошенко принял экзархов Вселенского патриархата в Украине – епископа Эдмонтона и Западной епархии УПЦ в Канаде Илариона и архиепископа Памфильского и Западной епархии УПЦ в США Даниила.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Мы вас с нетерпением ждали. Я чрезвычайно благодарен за то, что мы сейчас можем совместно молиться, чтобы Господь послал нам эту большую радость», - сказал Порошенко.

Архиепископ Памфильский и Западной епархии УПЦ в США Даниил заметил, что прошел почти месяц с прошлого визита в Украину.

«В этот раз мы приехали в Украину с чрезвычайной миссией, представляем лично Вселенского Патриарха Варфоломея и одновременно Священный Синод Вселенской Патриархии Константинопольской для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, над процессом предоставления автокефалии украинской православной церкви, который уже начался. Мы на прямой, которая идет к финишной линии», - подчеркнул архиепископ Даниил.

Он отметил, что экзархи готовы к сотрудничеству с Украинской православной церковью Киевского патриархата, а также готовы к диалогу с УПЦ в лоне Русской Православной Церкви и с УАПЦ.

«Мы не имеем никаких предосторожностей для того, чтобы встречаться с представителями различных религиозных организаций и услышать их мнение и конструктивно с ними сотрудничать», - сказал архиепископ Памфильский.