Львовская ОГА отказалась реставрировать две старинные церкви, потратив на проектную документацию почти полмиллиона

Львовская ОГА отказалась финансировать ремонт памятников культурного наследия в Бродовском районе.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает ОО «Громада та ініціатива».

11 сентября на заседании комиссии Львовского областного совета по вопросам культуры было рассмотрено письмо Бродовского районного совета о согласовании внесения изменений в перечень объектов на 2018 год по выполнению программы «Охрана и сохранение культурного наследия Львовской области на 2018 – 2020 годы».

В ходатайстве речь шла о выделении средств на реставрацию храма Воздвижения Честного Креста и Св. Иосифа Обручника в селе Подгорцы и храма Св. Иоанна Богослова в с. Клекотов Бродовского района (уникальная деревянная церковь).

"Известно, что в 2017 году из областного и Бродовского районного бюджетов было выделено 350 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации по реставрации храма в с. Подгорцы и 100 тыс. грн из областного и районного бюджетов на изготовление проектно-сметной документации по реставрации церкви в селе Клекотов. Однако, несмотря на изготовленную ПСД на финансирование этих объектов в 2018 году облгосадминистрация средства уже не предусмотрела", - сообщается на странице общественной организации.

Кроме того, отмечается, что Бродовский районный совет в 2018 году выделила из бюджета по 100 тысяч грн на проведение реставрационных работ в каждом из вышеупомянутых сакральных сооружений.

"Однако, на заседании комиссии по вопросам культуры в.и.о. директора департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Оксана Ткачук заявила, что облгосадминистрация средства из Бродовского районного бюджета на спасение храма и церкви не возьмет. Мол, причина в том, что дали мало. А средств на ремонт всех объектов в пределах бюджетных назначений не хватает", - говорится в сообщении.