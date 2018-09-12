Америка поддерживает создание "Украинской автокефальной православной церкви" - посол США
11:39, 12 сентября 2018Государство
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Встреча Президента с послом США / president.gov.ua
США поддерживают создание "единой Украинской автокефальной православной церкви".
Об этом 11 сентября заявил посол США по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбэк во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.
«Браунбэк заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и вправе иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь», – говорится в сообщении.
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