Америка поддерживает создание "Украинской автокефальной православной церкви" - посол США

США поддерживают создание "единой Украинской автокефальной православной церкви".

Об этом 11 сентября заявил посол США по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбэк во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

«Браунбэк заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и вправе иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь», – говорится в сообщении.