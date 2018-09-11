Украину посетит посол США по вопросам международной религиозной свободы

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек едет в Украину, Польшу и Узбекистан для встреч по защите религиозных и этнических групп.

Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на Государственный департамент США.

В Украине Браундбек намерен встретиться с представителями власти и религиозными лидерами.

Впоследствии он должен посетить Польшу, где будет проходить конференция под эгидой ОБСЕ. Там Браунбек планирует обсудить "репрессивные меры против мирных членов этнических и религиозных групп". Кроме того, Государственный департамент сообщает, что посол посетит концентрационный лагерь Аушвиц, где примет участие в церемонии возложения венков и зажжения свечей.

В Узбекистане Браунбек планирует встретиться с высокопоставленными должностными лицами, чтобы обсудить "последние позитивные шаги Узбекистана относительно политики в отношении религиозной свободы" и призывать к законодательным реформам.

Вашингтон критиковал центральноазиатскую страну годами за политику в отношении свободы вероисповедания. В своем ежегодном отчете, обнародованном в январе, США выделили Узбекистан вместе с Таджикистаном и Туркменистаном, отметив, что в этих странах происходит систематическое нарушение религиозных свобод.