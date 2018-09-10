Порошенко пожелал иудеям радости, надежды и достатка на Новый год

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев с праздником Рош-Гашана.

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину Украины с праздником Рош-Гашана, что символизирует для каждого человека начало нового года, новых надежд и свершений.

Сегодня наша главная сила - это единство, вера в себя и свою страну. Уверен, что вместе мы преодолеем самый большой вызов - защитим территориальную целостность нашего государства, восстановим мир на родной земле.

Желаю всем радости, надежды и достатка.

Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и счастливый год!", - обратился к иудеям Петр Порошенко.