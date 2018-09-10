Порошенко пожелал иудеям радости, надежды и достатка на Новый год
10:38, 10 сентября 2018Государство
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев с праздником Рош-Гашана.
Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.
"Сердечно поздравляю еврейскую общину Украины с праздником Рош-Гашана, что символизирует для каждого человека начало нового года, новых надежд и свершений.
Сегодня наша главная сила - это единство, вера в себя и свою страну. Уверен, что вместе мы преодолеем самый большой вызов - защитим территориальную целостность нашего государства, восстановим мир на родной земле.
Желаю всем радости, надежды и достатка.
Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и счастливый год!", - обратился к иудеям Петр Порошенко.
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