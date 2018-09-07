ВР освободила религиозные организации от сбора за перерегистрацию

Верховная Рада освободила религиозные организации от административного сбора за внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации.

За соответствующий законопроект № 6642 во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутатов из разных фракций – БПП, Народный фронт, Оппозиционный блок, РПОЛ, Самопомощь, Батькивщина, и в том числе 21 внефракционный депутат, сообщает Институт религиозной свободы.

Изменения внесены в статью 36 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»:

“Административный сбор не взимается за государственную регистрацию изменений в сведения о профессиональном союзе, их организации или объединение, а также религиозных организациях”.

Главной целью законопроекта № 6642 было освобождение религиозных организаций от требования нотариального удостоверения учредительных документов при государственной регистрации. Однако по настоянию Нины Южаниной, председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, в действующем Законе сохранилось требование относительно нотариального удостоверения подписей на протоколе общего собрания или решении иного органа управления религиозной организации, к компетенции которого относится право принятия новой редакции устава или внесении изменений в сведения о юридическом лице.

Ранее парламент уже отменил требования нотариального удостоверения подписей на уставах религиозных организаций и передаточных актах (в случае их слияния, присоединения, преобразования).