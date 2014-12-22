Президент Сирии: залог стойкости сирийского народа - его религиозное разнообразие

Религиозное и этническое разнообразие сирийского народа является основным фактором его стойкости в войне с терроризмом, заявил в понедельник президент Сирии Башар Асад на встрече с мусульманскими и христианскими деятелями САР в Дамаске, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.

"Такие встречи имеют большое значение и отражают силу сплоченности сирийского общества, которое богато своим религиозным и этническим разнообразием, что является одним из основных факторов стойкости Сирии в противостоянии в жестокой войне", - сказал президент Сирии.

Глава арабской республики подчеркнул, что осознание сирийским народом реальности происходящего в Сирии "открывает новые возможности для религиозной деятельности, которые должны показать различия между разрушительным фанатизмом и настоящей верой".

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 200 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики группировки "Исламское государство", объявившие 29 июня о создании "исламского халифата" на подконтрольных им территориях Ирака и Сирии.