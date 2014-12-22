В Минкультуры состоялось заседание Рабочей группы по урегулированияю межцерковных конфликтов

18 декабря в Министерстве культуры Украины состоялось второе заседание Рабочей группы по вопросам урегулирования актуальных межцерковных конфликтов, сообщает ИРС.

Участники заседания обсудили результаты мониторинга случаев противостояний между УПЦ и УПЦ Киевского Патриархата согласно информации, которая была предоставлена областными государственными администрациями и православными церквями Украины. Были рассмотрены предложения религиозных организаций по предотвращению обострения межцерковных отношений.

Члены Рабочей группы ознакомились с правовой оценкой механизмов изменения православными общинами своего конфессионального подчинения. По результатам обсуждения было предложено разработать с участием религиозных организаций проект рекомендаций по принятию решений по урегулированию межцерковных конфликтов.

Как отмечает сайт Минкультуры, участники Рабочей группы отметили конструктивный характер встречи и определили необходимость дальнейшей работы в этом формате.