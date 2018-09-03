Петр Порошенко рассказал, как Вселенский Патриархат будет предоставлять автокефалию.

Об этом Президент сказал во время торжественных мероприятий по случаю начала нового 2018/2019 учебного года в лицее «Научная смена», сообщается на сайте главы государства.

«Судя, кстати, из вчерашнего решения Вселенского Патриархата, Господь с нами, потому что вчера было принято решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам, и в первую очередь Украине, право на создание поместной соборной украинской православной церкви», - сказал он.