Порошенко рассказал, как Вселенский Патриархат будет предоставлять автокефалию
11:36, 03 сентября 2018Государство
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Порошенко на торжественных мероприятиях по случаю начала нового учебного года в лицее «Научная смена» / president.gov.ua
Петр Порошенко рассказал, как Вселенский Патриархат будет предоставлять автокефалию.
Об этом Президент сказал во время торжественных мероприятий по случаю начала нового 2018/2019 учебного года в лицее «Научная смена», сообщается на сайте главы государства.
«Судя, кстати, из вчерашнего решения Вселенского Патриархата, Господь с нами, потому что вчера было принято решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам, и в первую очередь Украине, право на создание поместной соборной украинской православной церкви», - сказал он.
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