Порошенко полон решимости положить конец "зависимости от российской церкви"

Президент Петр Порошенко заявил о решимости положить конец "зависимости от российской церкви".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления на Майдане Незалежности по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

«Не может быть свободным тело, когда душа - в плену. Пусть сегодня нас услышат в Константинополе, в Москве и Ватикане. Мы твердо намерены разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе», - сказал глава государства.

«Мы полны решимости положить конец противоестественному и неканоническому нахождению значительной части нашего православного сообщества в зависимости от русской церкви. Церкви, которая освящает гибридную войну Путина против Украины. Церкви, которая ежедневно молится и за российские власти, и за российское войско», - подчеркнул Порошенко.