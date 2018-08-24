В День Независимости Украины Президент Порошенко вместе с супругой помолились в Софийском соборе

В День Независимости Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко и детьми в Софийском соборе помолились за Украину.

В молитвенном мероприятии «Молитва за Украину» также приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, сообщает сайт Главы государства.

Молитвы и выступления за Украину произнесли представители церквей и религиозных организаций: Предстоятель Украинской православной церкви (Киевский патриархат), патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, Предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; Верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий; епископ, ординарий Киево-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий; Главный раввин Киева и Украины Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх; Глава Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк.

Предстоятели церквей помолились за единство народа, мир и согласие в Украине.