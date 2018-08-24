Во Львове отремонтируют ступени к костелу Марии Снежной за почти миллион гривен

На площади Князя Ярослава Осмомысла во Львове начался капитальный ремонт ступеней, ведущих к церкви Матери Божьей Неустанной Помощи (Марии Снежной).

Стоимость работ составляет почти один миллион гривен, передает пресс-служба ЛГС.

Работы выполняет ООО «Эталон Ком». На ремонт ступеней нужно 974 тыс. грн, однако в бюджете на этот год предусмотрено лишь 200 тысяч. Предварительно работы должны завершить до мая 2019 года. Кроме этого, до конца года изготовят проектно-сметную документацию на ремонт храма в целом. Реставрацию церкви планируют начать в следующем году.

«Кажется, что это просто ступени, около них не много работы, но, как оказалось, есть много разных других элементов, которые нужно спасать вместе с ними: подпорная стенка и вся платформа, на которой стоит церковь. Сами ступени в очень плохом состоянии. В этом году мы планируем выполнить реставрацию этих ступеней: они будут разобраны, будут укреплены подпорные стены, проведены работы по замене сетей (там есть канализационный коллектор), а также мы планируем перенести электрическую подстанцию», – отметила начальник управления охраны исторической среды Лилия Онищенко.

Последний раз эти ступени ремонтировали в 1970-х годах. В начале года в мэрии планировали потратить на ремонт лестниц всего 300 тысяч гривен, сообщает "Твой город".

Церковь Матери Божьей Неустанной Помощи - греко-католический храм во Львове, бывший костел Марии Снежной. Один из древнейших храмов города, возможно, построен немецкими колонистами в XVI веке на месте более древнего деревянного храма XIII века.