Первый проректор КДАиС получил награду Президента за гуманитарное участие в АТО

Во вторник, 21 августа, мэр Киева Виталий Кличко наградил первого проректора Киевской духовной академии и семинарии проф. протоиерея Сергея Ющика отличием Президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции».

Награда вручена по случаю празднования 27-й годовщины Дня Независимости Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Также Виталий Кличко вручил государственные награды и знаки отличия городского головы выдающимся киевлянам. Среди них врачи, педагоги, работники строительной отрасли, деятели культуры, волонтеры. Все они получили награды за значительные достижения в профессиональной и общественной деятельности.

Отдельно мэр столицы отметил волонтерское движение в Украине, отметили в пресс-службе Киевского горсовета.

«В сложное для нашего государства время волонтерское движение стало настоящим феноменом преданности, самопожертвования и великой человечности. Именно благодаря волонтерам украинские воины чувствуют поддержку своего народа», – подчеркнул Кличко.

Знак отличия Президента Украины «За участие в антитеррористической операции» учрежден Указом Президента Петра Порошенко 17 февраля 2016 года с целью чествования защитников Украины. В 2017 году знаком отличия Президента был награжден священник Черкасской епархии УПЦ протоиерей Евгений Буркацкий — за гуманитарное участие в антитеррористической операции, а также за духовную поддержку на территории зоны боевых действий.