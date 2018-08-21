Верховный суд запретил украинцам отказываться от биометрического паспорта даже по религиозным убеждениям

Верховный суд признал получение биометрического паспорта - прямой обязанностью любого гражданина Украины.

По его заключению, религиозные убеждения не могут быть основанием для ее нарушения или не выполнения, сообщает "Страна.ua" и платформа "Opendatabot" со ссылкой на решение суда.

В 2013 году Украинская Православная Церковь выступила с докладом, в котором связала уникальный номер записи в реестре с "меткой зверя" (антихриста), о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова, также известном как Апокалипсис. С тех пор прихожане УПЦ регулярно обращались в суд с просьбой выдавать им паспорта старого образца в виде книжечки.

Недавно такой тип дел признали типичным и передали в Верховный суд. ВСУ признал, что получение биометрического паспорта и, в частности, уникального номера записи в реестре является обязанностью граждан, и отказал в просьбе выдавать паспорта старого образца.

"Относительно религиозных убеждений как истца, так и религиозной организации, о ее принадлежности к которой указано в исковом заявлении и письменных пояснениях о присвоении уникального номера, если паспорт гражданина Украины нового образца будет оформляться средствами Реестра, то этот аргумент, несмотря на всю его значимость для как для ОСОБА_1 (истицы - Прим.Ред.), так и для многих других граждан Украины, которые разделяют такие же религиозные взгляды и убеждения, не может служить основанием для того, чтобы нарушать / не выполнять требования Закона № 5492-VI ("Про Единый государственный демографический реестр и документы, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющих личность" - Прим.Ред.) и / или делать из него исключения.

Такой подход недопустим, поскольку будет противоречить приведенным конституционным положениям статей 24 и 35 Конституции Украины, а также может привести к злоупотреблениям со стороны отдельных лиц и / или их групп с целью избежания выполнения возложенных на них законом обязанностей", - говорится в решении.