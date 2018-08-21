В МИД увидели межрелигиозную вражду в препятствовании строительства храма УГКЦ в Белой Церкви

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают противоправные действия по препятствованию строительству храма Украинской греко-католической церкви в городе Белая Церковь.

Об этом говорится в размещенном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии по поводу препятствования строительству храма УГКЦ в Белой Церкви.

В МИД отметили, что в ночь с 17 на 18 августа в Белой Церкви группа злоумышленников повалила бетонный забор на месте строительства храма Рождества Христова - первого в городе храма УГКЦ.

«Осуждая эти противоправные действия, которые вредят международному авторитету нашего государства, МИД Украины выражает протест и выступает категорически против подобных проявлений разжигания межрелигиозной вражды. Очевидно, что целью этого противоправного действия является посеять страх и неуверенность не только среди греко-католиков, но и среди верующих других конфессий», - говорится в комментарии.

МИД рассматривает эту «коварную атаку» как посягательство на свободу совести и вероисповедания всех граждан.

«Убеждены, что правоохранительные органы Украины дадут надлежащую оценку этому позорному акту и примут все необходимые меры для привлечения заказчиков и исполнителей преступления к ответственности», - отметили в ведомстве.

Ранее в УПЦ сообщали о незаконной передаче УПЦ КП путем захвата более 50 храмов в разных уголках Украины.