Депутат ВР Новинский вновь призывает защитить имущественные права церквей

Парламенту предлагается установить дополнительные ограничения относительно незаконного лишения религиозных организаций права собственности на имущество и право пользования имуществом, переданным им на законных основаниях государством, общественными организациями и гражданами.

Об этом говорится в проекте Постановления № 1436, который депутат Вадим Новинский подал в Верховную Раду Украины 11 декабря, сообщает ИРС.

"Право собственности религиозных организаций на имущество, приобретенное законным путем в соответствии с действующим законодательством Украины, является незыблемым. Ни одна религиозная организация, независимо от культа, вероисповедания, направления, течения или толка, не может быть незаконно лишена имущества, которое ей принадлежит на праве частной собственности", – говорится в проекте.

В составе новоизбранного парламента депутат Вадим Новинский будет работать в Комитете по вопросам культуры и духовности.

В конце февраля этого года Новинский уже вносил аналогичный проект на рассмотрение парламента, когда появились угроза захвата Киево-Печерской лавры, однако предложенная депутатом инициатива не была вынесена на голосование в Верховной Раде предыдущего созыва.