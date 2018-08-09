Папа Франциск встретился с делегацией из Украины

В Ватикане 8 августа стартовал международный социальный проект «Книга добра», к которому присоединились более 300 тысяч детей и взрослых из всех регионов Украины.

Об этом сообщает отечественный пресс-центр Министерства иностранных дел.

«Проект, который призван вдохновлять на победы и добрые начинания во всем мире, происходит при поддержке министра иностранных дел Павла Климкина. Он вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским Франциском во время общей аудиенции в Ватикане, чтобы получить его благословение, а также поблагодарить понтифика за гуманитарную инициативу «Папа для Украины», молитвы за мир в нашем государстве и передать эксклюзивную копию этой книги», говорится в сообщении.

В книге собраны 50 рассказов с рисунками, которые являются отражением детского видения человечности, искренности и сострадания в повседневной жизни. Книга изготовлена вручную на бумаге из хлопка и трав, собранных в тех регионах, откуда пришли истории.