Львовская ОГА потратила 20 миллионов гривен на прокладку инженерных сетей собора святого Юра

Во вторник, 7 августа, с участием председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки состоялось выездное совещание по реконструкции собора святого Юра.

Как сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, Львовская ОГА потратила 20 миллионов гривен на прокладку инженерных сетей собора.

«На реконструкцию собора святого Юра направили в этом году из государственного бюджета 20 миллионов гривен. Следовательно, этот финансовый ресурс направили на прокладку инженерных сетей», - проинформировали в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

На данный момент ведутся работы по бетонированию плиты обзорной террасы, благоустройство верхнего обхода вокруг Собора святого Юра, прокладка канализационных сетей на северном обходе.

Работы осуществляет ООО «Предприятие «Турист», сообщили во Львовской ОГА.