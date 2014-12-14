Глава государства почтил память участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", сообщает пресс-служба Президента Украины. Глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания. Вместе с Президентом в церемонии приняли участие глава Киевской городской администрации Виталий Кличко, председатель Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра, представители Кабинета министров, Верховной Рады, духовенства, общественности.

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