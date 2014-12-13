Комитет ВР Украины по вопросам культуры и духовности сформировал подкомитеты

Члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности распределили обязанности по профильным направлениям своей работы в подкомитетах.

Это решение было принято во время первого расширенного заседания Комитета, которое состоялось 10 декабря, сообщает ИРС.

Подкомитет в сфере свободы совести и религиозных организаций возглавил религиовед Виктор Еленский, который также является заместителем председателя Комитета.

Говоря о направлении, за которое будет отвечать, депутат отметил, что его цель - усиление роли церкви во внутренней и внешней политике страны, расширение ее присутствия в благотворительной сфере, армии, учебных заведениях и тому подобное.

Председателем подкомитета по вопросам творческой деятельности, искусства, культурно-просветительской политики стала Инна Бордюг (певица Злата Огневич), а подкомитет по вопросам государственной политики в сфере развития и использования государственного языка и языков национальных меньшинств в Украине, книгоиздания, книгораспространения возглавила писательница Мария Матиос.

Предприниматель Сергей Тарута стал председателем подкомитета по вопросам охраны историко-культурного наследия, а предприниматель Вадим Новинский возглавил подкомитет по вопросам благотворительной деятельности и финансирования культуры.