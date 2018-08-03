Власти Сум выделили 199 тысяч на благоустройство тротуаров вокруг Воскресенского собора УПЦ КП

В среду, 1 августа, в Сумах начались работы по благоустройству тротуаров вокруг Свято-Воскресенского собора УПЦ КП.

Как сообщил первый заммэра Сум Владимир Войтенко, клинкерную плитку для этих целей предоставило ООО «Керамейя», а работы финансируются за счет горбюджета. Всего на благоустройство тротуаров вокруг Воскресенского собора потратят 199 тысяч гривен, передает сайт города Сумы "0542.ua".

Работы выполняет ООО «Зенит-брук», которое делает в Сумах «евродворы». Планируют завершить укладку плитки ко Дню Независимости.