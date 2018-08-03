Власти Сум выделили 199 тысяч на благоустройство тротуаров вокруг Воскресенского собора УПЦ КП
14:27, 03 августа 2018Государство
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Воскресенский собор в Сумах / doroga.ua
В среду, 1 августа, в Сумах начались работы по благоустройству тротуаров вокруг Свято-Воскресенского собора УПЦ КП.
Как сообщил первый заммэра Сум Владимир Войтенко, клинкерную плитку для этих целей предоставило ООО «Керамейя», а работы финансируются за счет горбюджета. Всего на благоустройство тротуаров вокруг Воскресенского собора потратят 199 тысяч гривен, передает сайт города Сумы "0542.ua".
Ко Дню Независимости Воскресенский собор обложат плиткой / 0542.ua
Работы выполняет ООО «Зенит-брук», которое делает в Сумах «евродворы». Планируют завершить укладку плитки ко Дню Независимости.
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