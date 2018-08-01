Запорожский митрополит проинформировал ОБСЕ о задержании автобусов накануне крестного хода

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука 30 июля провел рабочую встречу с представителями Днепровского офиса ОБСЕ – руководителем команды наблюдателей Олегом Старостиным и наблюдателем Дарлин Джексон.

Главной темой беседы стал недавний инцидент, случившийся накануне празднования 1030-летия Крещения Руси, когда шестнадцать автобусов, в которых паломники ехали в Киев, чтобы принять участие в крестном ходе, под разными предлогами были задержаны в разных частях города. Об этом сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

Во время встречи владыка Лука подробно проинформировал гостей об обстоятельствах имевших место инцидентов, свидетелями которых были сотни людей. Участники также говорили о том, что произошедшие события имели черты тщательно спланированных заранее акций.

"Мы видим все проблемы, которые есть в нашем обществе. Однако люди терпят и продолжают терпеть. Но страшно то, что сегодняшние настроения стараются перенести в сферу духовную", – сказал Запорожский митрополит.

Подводя итог встречи, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука подчеркнул, что несмотря на ситуацию, сложившуюся сегодня вокруг Украинской Православной Церкви в обществе, все больше людей укрепляются в вере.