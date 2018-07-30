Президент уволил Павленко, который обещал Томос до Дня Крещения Руси

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы АП Ростислава Павленко.

Указ опубликован на сайте президента, сообщает "Страна.uа".

"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от должности заместителя Главы Администрации Президента Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.

Как сообщается, Павленко заменил Владимира Горбулина в должности директора Национального института стратегических исследований. Именно Павленко был на Банковой куратором идеи предоставления автокефалии Украине.