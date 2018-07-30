Президент уволил Павленко, который обещал Томос до Дня Крещения Руси
16:45, 30 июля 2018Государство
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Ростислав Павленко / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы АП Ростислава Павленко.
Указ опубликован на сайте президента, сообщает "Страна.uа".
"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от должности заместителя Главы Администрации Президента Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.
Как сообщается, Павленко заменил Владимира Горбулина в должности директора Национального института стратегических исследований. Именно Павленко был на Банковой куратором идеи предоставления автокефалии Украине.
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