Президент уволил Павленко, который обещал Томос до Дня Крещения Руси

16:45, 30 июля 2018
Государство
936 0
Ростислав Павленко / president.gov.ua

Указ опубликован на сайте президента, сообщает "Страна.uа".

"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от должности заместителя Главы Администрации Президента Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.

Как сообщается, Павленко заменил Владимира Горбулина в должности директора Национального института стратегических исследований. Именно Павленко был на Банковой куратором идеи предоставления автокефалии Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter