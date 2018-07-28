Президент Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского Патриархата
14:22, 28 июля 2018Государство
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Порошенко встретился с делегацией Вселенского Патриархата / УНИАН
Президент Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского Патриархата, которая прибыла в Украину для участия в праздничных мероприятиях по этому случаю.
Глава государства также поблагодарил представителей Вселенского патриархата за то, что они разделили празднование такой важной для украинцев дать вместе с нашим народом, сообщается на официальном сайте Главы государства.
«Спасибо вам за эту молитву. Спасибо за поддержку нас. Спасибо, что завтра мы будем праздновать эту важную годовщину», - сказал Глава государства.
«Мы уверены в том, что эти молитвы и эти слова сейчас помогают нам объединить людей. Помогают нам, чтобы каждый украинец нашел свою дорогу к Богу», - добавил Петр Порошенко.
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