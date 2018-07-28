Президент вместе с супругой принимают участие в крестном ходе УПЦ КП
13:57, 28 июля 2018Государство
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Президент вместе с супругой принимают участие в крестном ходе УПЦ КП / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко принимают участие в крестном ходе Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Как передает корреспондент УНИАН, также в мероприятии принимают участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов и другие члены правительства.
По состоянию на 13.00 люди в начале колонны уже дошли до Владимирской горки, другие верующие еще идут по Владимирской улице.
На Владимирской горке, возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому будет свершен молебен.
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