Президент Украины Петр Порошенко считает, что богослужебным языком в Единой Поместной Церкви станет украинский язык.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на государственном мероприятии по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

«Мы утверждаем украинский язык - составляющую силы и успеха нашего народа. Я убежден, что он станет богослужебным языком в единой поместной церкви», - сказал он.

«Мы возвращаем православной церкви украинскую идентичность и равное место среди православных церквей мира. И, кстати, о защите идентичности украинского народа подчеркивает в своем послании к нам Его Святейшество Вселенский патриарх», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.