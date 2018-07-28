Гройсман в День Крещения Руси пожелал украинцам "веры в собственные силы"

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси.

Текст поздравления передан УНИАН Департаментом информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Эпохальное событие крещения княжеской Руси дало толчок интенсивному культурно-историческому развитию на территории нашей страны. Эта символическая дата не только вписала Киевскую Русь в орбиту европейского христианского пространства, но и сформировала историческое направление развития украинской государственности, определила все дальнейшие вехи ее становления», - отметил премьер.

По его словам, с момента исторического решения Великого князя Киевского Владимира Украина стала неотъемлемой составляющей западной цивилизационной модели, и в течение всех последующих веков наши территории развивались в контексте всех актуальных европейских процессов - политико-правовых, социально-экономических, духовных, интеллектуальных.

Гройсман отметил, что европейский выбор предками современных украинцев сделан в те времена, когда многие регионы Европы еще не были крещеными и только зарождались институты государственности.

«Пусть великие свершения наших предков укрепляют нашу волю и стремление жить в успешной, реализованной, европейской стране. Сегодня не только возвращаемся в историческую семью европейских народов, в которой были во времена княжеской Руси, но и устанавливаем элементарную справедливость, преодолевая негатив и последствия времен упадка от длительной колонизации», - подчеркнул глава правительства.

Он пожелал украинцам мира, согласия, благополучия, крепкого здоровья, веры в собственные силы.