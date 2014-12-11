Кардинал Кристоф Шенборн встретился с премьер-министром Украины

Кардинал Кристоф Шенборн, папский легат, прибывший 10 декабря на празднование 25-летия выхода из подполья Украинской Греко-Католической Церкви, встретился с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

На встрече присутствовали глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав и апостольский нунций в Украине архиепископ Томас Эдвард Галликсон.

Арсений Яценюк подчеркнул, что высоко ценит визит кардинала Кристофа Шенборна.

«Мы чувствовали и чувствуем поддержку Католической Церкви в нашей борьбе за независимость, территориальную целостность, свободу и права. Ценю ваши усилия в поддержке Украины», - сказал глава правительства.

Он напомнил о своей встрече с Папой Римским Франциском в апреле этого года: «Знаю, что Его Святейшество несколько раз произносил молитвы за Украину. Мы очень ценим это».

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас Украина находится в сложной ситуации: «Но с Божьей помощью и помощью Церкви мы это преодолеем».

Премьер-министр отметил, что свобода вероисповедания является одной из базовых ценностей для Украины. По его словам, церкви и религиозные организации в Украине «нашли путь, как сосуществовать вместе и уважать друг друга».

«Мы имеем реальное единство, несмотря на то, что кое-кто пытается использовать религию как средство политического воздействия», - подчеркнул Арсений Яценюк.

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