Порошенко примет участие в мероприятиях УПЦ КП по случаю 1030-летия Крещения Руси

В субботу, 28 июля Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, утром в Мариинском дворце состоится государственное мероприятие по случаю крещения Киевской Руси.

Затем Порошенко примет участие в шествии «Молитва за Украину», после чего состоится выступление Президента на Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому.