Порошенко примет участие в мероприятиях УПЦ КП по случаю 1030-летия Крещения Руси
18:11, 25 июля 2018Государство
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Порошенко / Фото УНИАН
В субботу, 28 июля Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Руси.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, утром в Мариинском дворце состоится государственное мероприятие по случаю крещения Киевской Руси.
Затем Порошенко примет участие в шествии «Молитва за Украину», после чего состоится выступление Президента на Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому.
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