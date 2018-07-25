Порошенко примет участие в мероприятиях УПЦ КП по случаю 1030-летия Крещения Руси

18:11, 25 июля 2018
Государство
36 0
Порошенко / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, утром в Мариинском дворце состоится государственное мероприятие по случаю крещения Киевской Руси.

Затем Порошенко примет участие в шествии «Молитва за Украину», после чего состоится выступление Президента на Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter