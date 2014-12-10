Порошенко поздравил УГКЦ с 25-летием выхода из подполья

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Верховного архиепископа Киево-Галицкого Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука с 25-й годовщиной выхода УГКЦ из подполья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Поздравляя главу Церкви и все греко-католическое сообщество Украины с 25-й годовщиной выхода Украинской греко-католической церкви из подполья, Порошенко отметил: «После почти полувекового страдания под репрессиями нечеловеческого тоталитарного режима духовенство и верные Церкви смогли свободно обращаться к Богу. Пастыри и паства Украинской греко-католической церкви преданно шли за Спасителем, были символом сопротивления коммунистическому террору и любви к Всевышнему и Украины».

Глава государства подчеркнул, что «Церковь стала опорой нации и достойно выполняет эту миссию сегодня, во время судьбоносных испытаний для нашей страны». Он пожелал главе Церкви и всем верным «Божьей благодати, мира, счастья и единства».