На Прикарпатье религиозные мероприятия поддержат бюджетными средствами

Ивано-Франковской областной советом утверждено финансирование областной программы "Духовная жизнь" на 2015 год. В поддержку мероприятий, которые будут происходить на Прикарпатье в следующем году выделено 300 000 гривен, сообщает РИСУ.

В общем, в 2015 году на религиозные и духовные мероприятия планируют выделить 1,6 млн гривен.

«В областной программе" Духовная жизнь ", составленной специалистами Ивано-Франковской областной государственной администрации и депутатами областного совета, сразу были предусмотрены направления ее реализации. Все направления мы обсуждали с общественностью, представителями церквей и религиозных организаций, - рассказывает начальник управления культуры, национальностей и религий Ивано-Франковской ОГА Владимир Федорак. - Они, в свою очередь, высказали конкретные предложения. Поскольку есть представители разных конфессий - учитем и этот фактор при выделении средств».