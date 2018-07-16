Порошенко считает, что ЕПЦ является одним из столпов нацбезопасности Украины
Автокефальная церковь является одним из столпов национальной безопасности Украины.
Такое убеждение во время выступления в Тернопольской области, которое транслировал телеканал "112 Украина", выразил президент Петр Порошенко.
"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это - вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", - отметил он.
Порошенко уверен, что Украина должна иметь автокефалию.
"Говорят, нельзя остановить идею, время которой настало. Идея автокефалии является именно такой идеей. К Томосу нас подводит сама логика исторического процесса, логика развития нашей нации и государства", - отметил он.
Порошенко добавил, что в связи этим написал Папе Римскому и на днях государственный секретарь Ватикана сообщил, что папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует полное соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий".