Порошенко считает, что ЕПЦ является одним из столпов нацбезопасности Украины

Автокефальная церковь является одним из столпов национальной безопасности Украины.

Такое убеждение во время выступления в Тернопольской области, которое транслировал телеканал "112 Украина", выразил президент Петр Порошенко.

"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это - вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", - отметил он.

Порошенко уверен, что Украина должна иметь автокефалию.

"Говорят, нельзя остановить идею, время которой настало. Идея автокефалии является именно такой идеей. К Томосу нас подводит сама логика исторического процесса, логика развития нашей нации и государства", - отметил он.

Порошенко добавил, что в связи этим написал Папе Римскому и на днях государственный секретарь Ватикана сообщил, что папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует полное соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий".