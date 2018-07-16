Приостановлено действие положений, согласно которым от церквей требовали за свои средства обустраивать узлы учета природного газа (укр.)
Призупинено дію положень, на підставі яких від релігійних організацій вимагали за власний кошт облаштовувати комерційні вузли обліку природного газу.
Такі зміни передбачені у постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийнятій 12 липня, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Комісія прийняла постанову «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу». Постанова набуде чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції та офіційного опублікування.
Таким чином НКРЕКП відтермінувала граничний термін облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних власниками комерційних вузлів обліку до 1 травня 2019 року за умови надання власником вузла гарантійного листа, в якому власник письмово підтвердить свої зобов’яння по облаштуванню комерційного вузла обліку.
Питання необхідності перегляду існуючої вимоги облаштування комерційних вузлів обліку газу для всіх користувачів, включно з релігійними організаціями, порушили перед Урядом народні депутати Оксана Продан, Олександр Домбровський та Олександра Кужель.
Слід зауважити, що минулого тижня Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до керівництва держави та парламентарів з проханням ініціювати зміни до постанови НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494 з метою повного звільнення від обов’язку облаштовувати модемами комерційні вузли обліку природного газу релігійних організацій, а також громадських об’єднань, основним видом діяльності яких є діяльність у сфері захисту інтересів дітей, захисту прав осіб з особливими потребами, захисту інтересів учасників бойових дій.
Своє прохання ВРЦіРО обґрунтувало тим, що “релігійні організації та згадані громадські об’єднання використовують природний газ виключно для некомерційної діяльності, в тому числі для функціонування храмів, добродійних закладів, реабілітаційних центрів, хоспісів, недільних шкіл і інших неприбуткових закладів”.