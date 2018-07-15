Петр Порошенко принял участие во Всеукраинском паломничестве в Зарванице

Сегодня, 15 июля, Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Тернопольскую область принял участие во Всеукраинском паломничестве, приуроченном 1030-летию Крещения Украины – Руси.

Петр Порошенко отметил, что десятки тысяч верующих Украинской Греко-Католической Церкви ежегодно направляются в Зарваницу, чтобы объединиться здесь в общей молитве, сообщает официальный сайт Главы государства.

«Зарваница – одно из самых известных святых мест в Европе, в мире, которое в братолюбивом духе христианского единства открыто для верующих других церквей», - сказал он и отметил, что на днях, на Иоанна Крестителя, здесь молились православные Тернопольщины, а на Успение прибудут православные паломники из Ивано-Франковской области.

Также Порошенко отметил, что на днях Украина начинает отмечать 1030-летие Крещения Украины-Руси, а история нашей государственности достигает еще дохристианских времен.

«Приближающийся праздник – это праздник общий для большинства украинских христиан. Мы все – единого крещения Владимира. Мы принадлежим к уникальной киевской христианской традиции. И Господь дал нам одну-единственную Украину. Ее величие, находясь на киевских холмах, предсказал еще апостол Андрей Первозванный», - обратился глава государства к паломникам.