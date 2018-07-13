Парубий заявил, что Украина получит Томос летом или осенью

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина уже летом-осенью может получить Томос об автокефалии и тогда новую поместную церковь создадут в 2018 году.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в пятницу, 13 июля, сообщает "Страна.Ua".

«Мы знаем, что этот вопрос не имеет такой уж далекой перспективы. Это вопрос лета, осени. Мы ждем Томос. Мы молимся, чтобы Томос был», – сообщил политик.

Парубий отметил, что сейчас действует рабочая группа, которая определяет ключевые вопросы, среди которых главным является получение Томоса об автокефалии.

«Я убежден, что с момента получения Томоса мы будем видеть массовый переход православных христиан, сегодня формально находящихся в Московском Патриархате, в единую украинскую Церковь», – добавил Парубий.

Ранее политик заявлял, что Украина надеется получить от Фанара Томос об автокефалии ко Дню 1030-летия Крещения Киевской Руси.