Ющенко заявил, что будет помогать создавать ЕПЦ

Третий Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что будет помогать создавать Единую Поместную Церковь в Украине.

Об этом экс-президент написал на своей странице в Фейсбук.

«Со своей стороны использую весь опыт, чтобы помочь создать в Украине Поместную Православную Церковь. Несомненно, это станет долгожданным, поистине историческим событием для всего украинского общества», - написал Виктор Ющенко.

Также он призвал всех политиков объединиться, чтобы создать Единую Поместную Церковь.

«Поддерживаю усилия Президента Украины Петра Порошенко относительно этих чрезвычайно важных для Украины вопросов и обращаюсь ко всем гражданам, всем ответственным политикам и общественным деятелям объединиться вокруг этой великой цели и совместно активно работать для создания Автокефальной Православной Церкви в Украине», - отметил экс-президент.