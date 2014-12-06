Президент Беларуси призывает Церковь стать на пути наркотиков

Серьезным барьером на пути распространения наркотиков должно стать тотальное неприятие их обществом. Об этом 4 декабря заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, сообщает портал Кrynitsa.Іnfo.

«Формирование соответствующего мировоззрения, основанного на традиционных для нашей страны христианских и прочих ценностях, - задача не только государства и средств массовой информации, но и общественных организаций, Церкви, учреждений образования и, самое главное, семей и граждан», - отметил глава государства.

Особое беспокойство Президента вызывает тот факт, что контингент потребителей наркотиков в Беларуси молодеет, в него входят школьники, учащиеся профтехучилищ, студенты и другие категории молодежи.

За два года зарегистрировано более тысячи случаев передозировки спайсами, 25 человек погибли.

«Это горе семьи, государства и угроза генофонду нации», - подчеркнул Александр Лукашенко.