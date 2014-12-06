Избран новый состав Комитета ВР по вопросам культуры и духовности, сообщает ИРС.

Парламентский Комитет возглавил народный депутат Николай Княжицкий («Народный фронт»), бывший журналист и руководитель медийных компаний и телеканалов.

Об этом говорится в тексте Постановления Верховной Рады Украины «О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва», принятого 4 декабря.

Первым заместителем председателя Комитета стала Ирина Подоляк («Самопомощь»), которая до избрания работала начальником управления культуры департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

Заместителем председателя стал известный социолог религии, доктор философских наук Виктор Еленский («Народный фронт»).

Секретарь Комитета - писательница Мария Матиос («БПП»).

В общем Комитет состоит из 7 народных депутатов Украины.

Кроме названных народных депутатов членами Комитета также стали:

Инна Бордюг (Радикальная партия), которая известна как певица Злата Огневич и до избрания работала солисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины;

Вадим Новинский («Оппозиционный блок»), российско-украинский бизнесмен (гражданин Украины с 2012 года);

Сергей Тарута (внефракционный), предприниматель и экс-председатель Донецкой областной государственной администрации.